Возле стадиона "Динамо" в Киеве произошел взрыв и стычки с полицией: эксклюзивное видео

Возле стадиона "Динамо" в Киеве происходят странные вещи - раздался негромкий взрыв. Около 9:30 утра здесь произошли короткие стычки полиции с группой молодых человек.
События зафиксировал корреспондент "Апострофа".
"Около двух десятков молодых людей вступили в конфликт с полицейскими. В ходе столкновений прогремел взрыв, после чего группа молодых людей сбежала. Полиция за ними погналась, но потом решила не преследовать", - говорится в сообщении.
По уточненным данным "Апострофа", одного из активистов задержала полиция. В результате взрыва никто не пострадал.
Полиция уточнила, что взорвалась свето-шумовая граната, но с какой стороны ее бросили - не говорится. Полицейские говорят, что пострадавших нет. Скорые на месте находятся "на всякий случай".
Напомним, что 19 декабря противники принятия закона о рынке земли частично перекрыли улицу Хрещатик в районе ЦУМа.