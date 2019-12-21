Белорусы вышли на новую акцию протеста против интеграции с Россией: фото и видео

В Минске 21 декабря пройдет очередная акция против интеграции с Россией. Участники митинга планируют собраться в центре города в 14:00.

Как пишут местные СМИ, на Октябрьской площади собрались несколько десятков человек.

Здесь играет музыка, ходят родители с детьми. Праздничные мероприятия также проходят Дворце Республики и Дворце профсоюзов идут праздничные мероприятия.

По словам организаторов, акцию будут проводить "Депутаты независимости", а также члены КХП - БНФ.

Напомним, что прошлые акции прошли 7 и 8 декабря.

Перед началом акции милиция предупредила десятки потенциальных участников о недопустимости участия в мероприятиях.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 8 декабря в Минске начался несанкционированный митинг, участники которого выступили против интеграции Беларуси с Россией.