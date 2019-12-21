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Бойня в Москве: опубликованы фото неожиданной находки у стрелка

суббота, 21 декабря 2019, 09:45
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В квартире Евгения Манюрова, который совершил вооруженное нападение на здание ФСБ в Москве, нашли оранжево-черный флаг и значки "Национально-освободительного движения". Представители данного движения являются ярыми поклонниками президента РФ Владимира Путина.

Как пишут местные СМИ, в доме у "лубянского стрелка" нашли несколько автоматов и гранаты, которые были аккуратно сложены под черно-оранжевым флагом с надписью "Национально-освободительное движение".

В окружении Манюрова уже успели подтвердить, что он не просто питал любовь к символике НОД, а действительно был членом организации.

Напомним, в Москве (Россия) около 18:00 возле здания Федеральной службы безопасности на Лубянке произошла стрельба с российскими агентами. В результате были ранены пятеро людей, трое - погибли.

При нападении на здание ФСБ в Москве (Россия) пострадал один простой прохожий, а стрельба попала на видео.

Как сообщал "Апостроф", в ФСБ знали об атаке, которая планировалась в день выступления президента РФ Владимира Путина на концерте в честь Дня работников органов безопасности.

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