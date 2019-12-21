Бойня в Москве: опубликованы фото неожиданной находки у стрелка

В квартире Евгения Манюрова, который совершил вооруженное нападение на здание ФСБ в Москве, нашли оранжево-черный флаг и значки "Национально-освободительного движения". Представители данного движения являются ярыми поклонниками президента РФ Владимира Путина.

Как пишут местные СМИ, в доме у "лубянского стрелка" нашли несколько автоматов и гранаты, которые были аккуратно сложены под черно-оранжевым флагом с надписью "Национально-освободительное движение".

В окружении Манюрова уже успели подтвердить, что он не просто питал любовь к символике НОД, а действительно был членом организации.

В квартире "лубянского стрелка" Евгения Манюрова нашли оранжево-черный флаг и значки НОД, сообщает РЕН ТВ. Это та самая организация, сторонники которой топят за деда и обливают всех зеленкой pic.twitter.com/gNop1BrnCx — Лентач (@oldLentach) December 20, 2019

Напомним, в Москве (Россия) около 18:00 возле здания Федеральной службы безопасности на Лубянке произошла стрельба с российскими агентами. В результате были ранены пятеро людей, трое - погибли.

При нападении на здание ФСБ в Москве (Россия) пострадал один простой прохожий, а стрельба попала на видео.

Как сообщал "Апостроф", в ФСБ знали об атаке, которая планировалась в день выступления президента РФ Владимира Путина на концерте в честь Дня работников органов безопасности.