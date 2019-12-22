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В Британии вооруженный мужчина устроил кровавую резню: первые данные о жертвах

воскресенье, 22 декабря 2019, 18:10
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В Англии в городе Кроли мужчина с ножом в собственном доме убил двоих людей, еще одного ранил.

Об этом сообщает "Карточный домик: Европа" в Telegram.

В СМИ сообщают, что "обезумевший" молодой человек перерезал горло двум людям в собственном доме и ранил третьего.

Третий пострадавший потерял много крови и находится в больнице в тяжелом состоянии.

Нападавший задержан.

Предположительно, его жертвами стали члены его семьи, однако эта информация пока не подтверждена.

Напомним, что в Днепре суд вынес приговор Юрию Каминскому, который убил своего знакомого и его малолетнего сына.

Кроме того, 20 декабря в Луцке вооруженный ножом мужчина напал на сотрудников полиции, которые в этот момент не находились на службе.

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