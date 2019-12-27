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Живут в Мелитополе: фото и подробности про украинцев, пострадавших в авиакатастрофе в Казахстане

пятница, 27 декабря 2019, 17:05
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Фото: Юрий и Яна Сон/ Наш Город

Супружеская пара из Украины – Юрий и Яна Сон, которым удалось выжить в катастрофе самолета, которая произошла в Казахстане в пятницу, 27 декабря, родом из Мелитополя (Запорожская область).

Об этом сообщает Наш Город.

Юрий Сон родился и закончил школу в Мелитополе. На данный момент молодая пара работает в школе английского языка. Ведут активный образ жизни, увлекаются музыкой.

Отметим, что супруги выжили в авиакатастрофе, но получили серьезные травмы и на данный момент пребывает в госпитале, под наблюдением врачей.

У пострадавших констатировали компрессионные переломы позвоночника. Медики сообщают, что опасности для жизни нет.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилось аудио переговоров с экипажем самолета, который разбился в Казахтане.

А также были названы фамилии украинцев, которые были на борту самолета, который потерпел катастрофу в Казахстане.

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