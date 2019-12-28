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В Мариуполе почти неделю ищут пропавших школьниц: опубликованы фото

суббота, 28 декабря 2019, 16:02
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Полиция и родственники разыскивают двух школьниц - 16-летнюю Карину Луць и 14-летнюю Викторию Субботину.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

На фото слева Карина, справа Виктория.

Девушки в последний раз выходили на связь 22 декабря.

Луць Карина Вячеславовна родилась 20 сентября 2003 года. Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, лицо овальное, волосы темного цвета, глаза карие, брови широкие прямые.

Была одета в куртку синего цвета, темные джинсы, черные кроссовки, красный шарф.

Субботина Виктория Валентиновна родилась 3 марта 2005 года. Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, лицо овальное, волосы темного-рыжего цвета, глаза карие, брови широкие прямые.

Была одета в куртку серого цвета, темные штаны, черные ботинки.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении пропавших девушек, просят сообщить об этом по телефонам 102 или (068) 984 75 87.

Как сообщал "Апостроф", в январе этого года в Киеве нашли мертвым школьника, который ушел из дома на Рождество и пропал.

В июле в одной из многоэтажек Киева нашли повешенным 20-летнего парня, который пропал во время музыкального фестиваля Atlas Weekend.

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