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Появились фото прощания под Запорожьем с маленькими детьми, погибшими при пожаре

понедельник, 06 января 2020, 15:59
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6 января в Токмаке Запорожской области прошли похороны 4-летнего Богдана и его 1,5-летнего брата Даниила, которые погибли в результате пожара в квартире дома по улице Нансена.

Как пишут местные СМИ, на прощание с малышами пришли жители города, которые зажгли свечи возле подъезда. Также к подъезду неравнодушные граждане несли цветы и игрушки.

Панихиду проводил Свято-Успенского собора отец Николай.

Все расходы по организации похорон на себя взял исполком Токмакского городского совета.

Отметим, что смертельный пожар произошел 2 января в квартире на третьем этаже. Дети задохнулись угарным газом. 27-родная мать детей до сих пор находится в реанимации в тяжелом состоянии.

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Напомним, что в сети показали свежее видео из Австралии, где уже больше месяца горят леса, сегодня жители дождались дождя.

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