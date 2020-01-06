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В охваченной пожарами Австралии ливень встретили с танцами: появилось радостное видео

понедельник, 06 января 2020, 11:10
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В сети показали свежее видео из Австралии, где уже больше месяца горят леса, сегодня жители дождались дождя.

Об этом сообщает Макар Следопыт в Facebook.

Ливень в Австралии встретили счастливыми улыбками, громкими возгласами, эмоциональными танцами.

"Австралия. Вы молились, бросали фото, писали жалобные посты. Просили Бога? Получите! Началось то, что так ждала Австралия. Дождь", - написал автор.

Ранее "Апостроф" сообщал, что премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил, что до трех тысяч военнослужащих резерва примут участие в тушении лесных пожаров на юго-востоке страны.

Напомним, что в сети делятся свежими фото пожара в Австралии, на этот раз показали пострадавших животных.

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