На церемонии прощания с Сулеймани в давке погибли десятки человек: опубликованы видео

В иранском городе Керман произошла давка в толпе людей, которые собралась на похороны убитого военными США генерала Касима Сулеймани.

Как пишет западная пресса, в результате давки погибло минимум 35 человек, еще 50 получили различные травмы.

Всего же проститься с Сулеймани пришло около миллиона человек. Стоит отметить, что Керман является родным городом Сулеймани.

Напомним, что 4 января в Багдаде проходила похоронная процессия иранского генерала Касима Сулеймани.

Как сообщал "Апостроф", в сети появилась видеозапись, на которую попал момент убийства Касима Сулеймани - командира подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Динамит в пороховой бочке: чем грозит миру гибель Касима Сулеймани.