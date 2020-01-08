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Жуткая катастрофа украинского самолета в Иране: появились фото членов экипажа

среда, 08 января 2020, 21:58
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Фото: Рустем Адагамов\Twitter

Известный российский блогер Рустем Адагамов показал фото членов экипажа, погибшего вместе с 167 пассажирами во время авиакатастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в Иране в среду, 8 января.

Их он опубликовал на своей Twitter-странице.

Членами экипажа оказались украинцы с довольно большим опытом полетов. Помимо этого, известно, что Владимир Гапоненко, который был командиром экипажа, жил в Киеве. Он был женат. Без отца остались двое дочерей.

Бортпроводнице – Юлии Сологуб было всего 25 лет.

Ее коллеге, Екатерине Статник – 27 лет.

Кроме того известно, что бортпроводница Валерия Овчарук родом из Луганска, но жила в Киеве.

Напомним, эксперты заявили, что у следствия существует четыре версии авиакатастрофы украинского самолета МАУ, который разбился в Иране, среди которых, в частности, названы техническая неисправность и теракт.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилось яркое фото в поддержку Украины из-за авиакатастрофы в Иране.

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