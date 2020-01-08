Мог рухнуть на жилые здания: очевидец раскрыл страшные детали катастрофы самолета МАУ в Иране

Самолет Boeing компании "Межународные авиалинии Украины", который рухнул 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран), загорелся еще в воздухе.

В ИРАНЕ РАЗБИЛСЯ САМОЛЕТ МАУ: ФОТО, ВИДЕО И СПИСКИ ПОГИБШИХ

Об этом журналистам сообщил очевидец аварии.

По его словам, существовал риск того, что лайнер упадет на жилые дома, однако пилотам удалось увести самолет.

"Правый борт и хвост самолёта были полностью охвачены огнём. Я думаю, пилот делал всё возможное, чтобы самолёт не рухнул на жилые здания. В 20—30 метрах от тех домов борт упал в парке Лале, снеся ограждение футбольного поля, а затем взорвался и сгорел. Эти 500—600 метров усеяны фрагментами мёртвых тел, которые невозможно опознать", – говорит очевидец.

Как ранее сообщал "Апостроф", С 9 января до выяснения причин крушения самолета Boeing авиакомпании МАУ украинским авиакомпаниям будут запрещены полеты в небе над Ираном.