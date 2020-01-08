Появились фото и подробности об украинцах, погибших в крушении самолета МАУ в Иране

Среди 176 человек, которые находились на борту самолета Boeing авиакомпании МАУ, было 11 украинцев, из них 2 пассажиров и 9 членов экипажа.

В ИРАНЕ РАЗБИЛСЯ САМОЛЕТ МАУ: ФОТО, ВИДЕО И СПИСКИ ПОГИБШИХ

Об этом сообщает "Страна", публикуя информацию о погибших украинцах.

Владимир Гапоненко. Командир экипажа. 11 тысяч часов налета. У него осталось двое детей. Учился в КВЛУ ГА (Летная академия Национального авиационного университета) в Кропивницком (бывший Кировоград). Его супруга Екатерина во время включения на одном из телеканалов сказала, что держится, потому что у них двое детей.

Алексей Наумкин. Инструктор на самолете. 12 тысяч часов налета.

Сергей Хоменко. Второй пилот. 7 600 часов налета.

Екатерина Статник. Бортпроводник. 27 лет. Судя по фото в Instagram, Новый года она встретила в Киеве. На ее странице оставляют соболезнования.

Мария Микитюк. Бортпроводник. 24 года. Telegram-канал Nauchan news сообщает, что Маша Микитюк училась в НАУ с 2012-2018 годах: "Маша была очень яркой, красивой, веселой и душевной девушкой родом из Ивано-Франковска. Настоящий пример для студентов. Умела знатно веселится и закрывать сессии на 5.0. Любила небо и очень гордилась своей работой. Таких позитивных и активных людей нужно еще поискать".

Валерия Овчарук. Бортпроводник. В ее профиле в соцсетях указано, что родом она из Луганска, живет в Киеве. Девушка публиковала фото из США, Канады, Индии, Италии, Китая, Таиланда, Грузии. "Работа, я тебя люблю", - подписала свое последнее фото Валерия. Под ним уже оставляют многочисленные соболезнования.

Юлия Сологуб. Бортпроводник.

Игорь Матков. Бортпроводник.

Денис Лыхно. Бортпроводник. Учился в НАУ в 2012-2018 годах. "Денис отличный парень и хороший друг. Не самый примерный студент, но как любой АКИшник мог выучить все в последнюю неделю и сдать в последнюю секунду, и при этом помочь другим одногруппникам. Работал в МАУ всего полгода но уже запомнился многим коллегам. Всегда казалось что его ожидает долгая и успешная жизнь", - пишет Telegram-канал Nauchan news.

Елена Малахова - одна из пассажиров самолета, директор авиакомпании ООО "Скайавиатранс". Известно, что компания занималась перевозкой грузов. Принадлежащей ей Ил-76 разбомбили 5 августа 2019 года в ливийском городе Мисурата. Самолет по официальной версии вез гуманитарный груз из Анкары.

Как ранее сообщал "Апостроф", С 9 января до выяснения причин крушения самолета Boeing авиакомпании МАУ украинским авиакомпаниям будут запрещены полеты в небе над Ираном.