На месте крушение самолета МАУ в Иране обнаружили страшные находки: фото

На месте катастрофы украинского самолета МАУ в иранском Тегеране нашли детские вещи.

Об этом сообщают в Telegram-канале "360tv.ru".

"Найденные детские вещи пассажиров на месте крушения самолета под Тегераном", - написали в сети и опубликовали фото.

Напомним, 8 января в городе Тегеран сразу после взлета разбился"Боинг 737", принадлежащий авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Глава Тегеранского центра неотложной помощи заявил, что тела погибших будет трудно опознать из-за высокой степени повреждений.

Как сообщал "Апостроф", на борту потерпевшего крушение в Иране пассажирского самолета компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) находилось, по предварительной информации, 11 украинцев.

Позже в интернете опубликовали список погибших людей.