Не верю: Трамп назвал свою версию авиакатастрофы украинского самолета в Иране

Президент США Дональд Трамп не верит в то, что причиной крушения украинского самолета в Иране стала техническая неисправность.

Такое заявление он сделал 9 января во время общения с журналистам в Белом доме, сообщает CNN.

"У меня есть свои подозрения… у других тоже есть такие подозрения. Кто-то мог ошибиться с другой стороны… Он летел в довольно трудном регионе. Некоторые говорят, что это была техническая неисправность. Я лично не думаю, что это даже нужно рассматривать", - отметил американский лидер.

Отметим, что также 9 января американские спецслужбы заявили, что самолет компании МАУ мог быть сбит в результате ошибочного авиационного удара иранской ракетой.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что пять источников в западных спецслужбах не подтвердили версию, согласно которой украинский самолет МАУ в Иране сбила ракета.