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Расстрел чиновницы под Киевом: что известно об ее состоянии

четверг, 09 января 2020, 17:48
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Стрельба по чиновнице из арбалета под Киевом Фото: Скриншот

Чиновница городского совета Борисполя Нина Ковадло, в которую попали стрелой, находится в стабильном состоянии, ее жизни ничего не угрожает.

Об этом сообщает издание "Информатор" со ссылкой на информацию с места событий.

Так, известно, что она получила ранение, когда заходила в подъезд. Женщина заявила, что слышала звук, похожий на выстрел неподалеку от себя, а потом почувствовала резкую боль в руке. Также рядом она заметила стрелу. Медики рассказали, что женщине руку насквозь пробило стрелой.

Позже правоохранители выявили, что в женщину стреляли из арбалета. В данный момент поиски стрелков продолжаются.

Как сообщал "Апостроф", утром 1 января возле станции метро "Лыбедская" в Киеве в массовой драке с применением огнестрельного оружия пострадали шестеро человек.

До этого на троещинском рынке в Киеве четверо неизвестных устроили настоящий погром.

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