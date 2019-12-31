Погром со стрельбой на рынке Киева: в полиции рассказали подробности

Преступников, которые устроили погром на рынке Киева, на Троещине, в ночь на вторник, 31 декабря, было четверо.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Четверо неизвестных в масках забежали на территорию рынка и начали стрелять в киоски, а в один из них бросили дымовую шашку. Во время осмотра территории эксперты обнаружили несколько стреляных гильз и остатки дымовой шашки", - рассказали в полиции.

К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. На данный момент полицейские ищут преступников.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве вандал устроил погром в Михайловском соборе.

Также под Черниговом футбольные фанаты устроили погром в электричке. Так, футбольные болельщики, которые были пассажирами электрички, останавливали поезд стоп-краном, поджигали петарды и файеры.