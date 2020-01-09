В Ираке нанесли новый ракетный удар по базе США: что известно

9 января по авиабазе США в Ираке был нанесен новый ракетный удар. На этот раз обстреляли авиабазу Балад, где в данный момент находятся американские военные.

По данным местной прессы, пока неизвестно, откуда именно велся обстрел территории. Телеканал Al Sumaria сообщает, что здесь упала ракета неизвестного происхождения.

Отмечается, что данная авиабаза расположена к северу от Багдада.

Также к этой минуте не было информации о жертвах и пострадавших.

Напомним, что в среду, 8 января, была совершена новая атака на Ирак - ракеты выпустили по столице государства Багдаду.

Как сообщал "Апостроф", ранее иранские журналисты опубликовали новые кадры запуска ракет, которыми была атакована военная база США в Ираке.