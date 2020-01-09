RU  UA  EN

четверг, 9 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.85
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

9 января

22:31
В Канаде сделали громкое заявление о причине авиакатастрофы украинского самолета
21:59
В Ираке нанесли новый ракетный удар по базе США: что известно
21:30
В Черкассах такси на большой скорости сбило дедушку с внуками: информация о пострадавших, фото
20:57
Не верю: Трамп назвал свою версию авиакатастрофы украинского самолета в Иране
20:22
Зеленский заслушал отчет оперативного штаба о ходе расследования крушения украинского самолета
19:46
Появилось видео смертельного ЧП с девочками-подростками в Луцке
19:10
Авиакатастрофа самолета МАУ: появились подробности переговоров Зеленского с президентом Ирана
19:00
Готовим стол на Щедрий вечер: 7 блюд, без которых Старый Новый год не встречают
18:45
В сети обсуждают новый имидж Джастина Трюдо: канадский премьер отрастил бороду
18:33
Пчелки-труженицы: в сети показали фото наглых воровок из популярного ТЦ в Киеве
18:22
В Киеве на благотворительном концерте соберут средства на восстановление дома Николая Леонтовича
17:55
Певица Алена Винницкая рассказала, что пошатнуло ее брак спустя 26 лет
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Ираке нанесли новый ракетный удар по базе США: что известно

четверг, 09 января 2020, 21:59
переглянути новину українською

9 января по авиабазе США в Ираке был нанесен новый ракетный удар. На этот раз обстреляли авиабазу Балад, где в данный момент находятся американские военные.

По данным местной прессы, пока неизвестно, откуда именно велся обстрел территории. Телеканал Al Sumaria сообщает, что здесь упала ракета неизвестного происхождения.

Отмечается, что данная авиабаза расположена к северу от Багдада.

Также к этой минуте не было информации о жертвах и пострадавших.

Напомним, что в среду, 8 января, была совершена новая атака на Ирак - ракеты выпустили по столице государства Багдаду.

Как сообщал "Апостроф", ранее иранские журналисты опубликовали новые кадры запуска ракет, которыми была атакована военная база США в Ираке.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Авиакатастрофа PS752 в Иране: главное о трагедии самолета МАУ

Кто погиб в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране: фото и истории пассажиров

Наркотический угар в армии и "фашисты" с минометами в Киеве: чем боевики пугают жителей Донбасса перед Новым годом

Громкие задержания по делу Шеремета: главные тезисы брифинга МВД с участием Зеленского и Авакова

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: