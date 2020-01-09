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Вой сирен и взрывы: стало известно о новой ракетной атаке на Ирак, видео

четверг, 09 января 2020, 08:15
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В среду, 8 января, была совершена новая атака на Ирак - ракеты выпустили по столице государства Багдаду.

Об этом сообщают местные СМИ.

По их данным, атака пришлась на так называемую зеленую зону, где расположены посольство США и правительственные учреждения.

Телеканал "Аль-Маядин" заявил, что упали две ракеты, BNO News сообщил о трех. В сети также появились сообщения о том, что в городе был слышен вой сирен.

Daily Mail со ссылкой на иракскую полицию отмечает, что одна ракета приземлилась за 100 метров от американского посольства. Иракские военные заявили, что сообщений о жертвах в результате нападения не поступало.

Как сообщал "Апостроф", ранее иранские журналисты опубликовали новые кадры запуска ракет, которыми была атакована военная база США в Ираке.

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