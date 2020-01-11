Катастрофа самолета МАУ: в сети указали на нестыковки в заявлении иранского генерала

Военнослужащий ВСУ Игорь Лукьянов объяснил, в чем состоят противоречия в заявлении командующего ВВС Ирана и бригадного генерала Амира Али Хаджизаде об ударе по украинскому самолету, который был сбит в небе над Тегераном 8 января, в результате чего погибли 167 человек, в том числе 11 украинцев.

О них он написал на своей Facebook-странице.

"Решение на открытие огня принимает не оператор, а в лучшем случае командир бригады, в особых условиях он может делегировать такие полномочия, но не оператору точно он не владеет информацией для этого, допустим, что это было именно так, но главный вопрос как оператор может идентифицировать цель?" – пишет военный.

Лукьянов также предположил, что "самое интересное начнется, когда возьмутся разбирать как случилась ошибка идентификации и кто настраивал запросчик, и чьи расчеты были в комплексной системе ПВО".

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал признание Ирана в сбитии украинского самолета МАУ вблизи Тегерана.

До этого в Иране заявили, что ракета ПВО страны "земля-воздух" из-за "ошибки человека" сбила самолет МАУ в Тегеране утром 8 января.