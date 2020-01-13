Появилась полная видеореконструкция полета и трагического падения самолета МАУ в Иране

Издание The New York Times полностью воссоздало полет и падение самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ), который потерпел крушение под Тегераном (Иран).

Соответствующее видео размещено на сайте издания.

Трагический рейс длился всего 7 минут.

По данным расследования, самолет МАУ взлетел из международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране в 06:12 по местному времени (04:42 по Киеву). Своей траектории судно не меняло, направлялось по северо-западному направлении и за 3 минуты набрало высоту около 8000 футов (2,4 км). К этому времени самолет отображался на радарах, а все транспондеры передавали сигнал.

Около 06:15 по местному времени (04:45 по Киеву) из одной из секретных баз Ирана, расположенных вблизи, состоялся запуск ракеты. Через несколько секунд она попала в самолет.

Несмотря на попадание, судно летело еще несколько минут. Доподлинно неизвестно, каким было его дальнейшее движение, однако самолет упал в 16 километрах от места последнего сигнала.

Есть информация, что после первого попадания самолет развернулся в сторону аэропорта. Около 06:19 по местному времени (04:49 по Киеву) очевидцы сняли самолет, который постепенно снижался. Вероятно, на борту самолета произошел второй взрыв буквально перед ударом о землю. В результате обломки самолета разбросало на расстоянии около 1500 футов (457 метров). Дальше всего находились обломки хвоста и шасси самолета.

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