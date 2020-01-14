Искали компромат на Байдена: стало известно о взломе серверов украинской компании хакерами из России

Российские хакеры взломали сервера украинской газовой компании Burisma, фигурировавшей в разговоре американского и украинского президентов, которая стала причиной процедуры импичмента против Дональда Трампа.

Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, попытки взлома Burisma начались в начале ноября, когда в СМИ освещались тема Байдена, Украины и импичмента Трампа.

Эксперты американской компании по кибербезопасности Area 1 Security отмечают, что хакеры могли искать компромат на Байдена. При этом их тактика похожа на взлом серверов Национального комитета Демократической партии США во время президентской кампании 2016 года. За эти атаки американские спецслужбы также возлагают ответственность на Россию.

Как известно, в правлении газовой компании Burisma состоял Хантер Байден - сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Сейчас он один из претендентов на кресло президента США на следующих выборах.

Напомним, "Апостроф" рассказывал, что в сентябре президенту США Дональду Трампу объявили о начале импичмента из-за телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским. Трампа обвиняют в давлении на украинского президента для расследования деятельности газовой компании Burisma в Украине, в совет директоров которой входил Хантер Байден.