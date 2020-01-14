Люди бегали в кипящей воде: все подробности "адского" потопа в ТРЦ Киева и данные о пострадавших

В результате прорыва трубы теплосети возле ТРЦ Ocean Plaza в Киеве, который произошел в понедельник, 13 января, люди на первом этаже здания буквально бегали в кипящей воде, пострадало 10 человек.

Об этом заявили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Киеве.

По данным ведомства, трем пострадавшим оказали помощь на месте, остальных госпитализировали.

Из маршрутного такси, а также с рядом стоящего троллейбуса, оказавшихся в паровой завесе, было вынесено 7 человек.

"Горячая вода из теплосети попала на нулевой этаж магазина "Ашан" и первый этаж ТРЦ Ocean Plaza. Всех работников и посетителей магазина "Ашан" и ТРЦ Ocean Plaza вывели на безопасное расстояние. Спасатели на руках вынесли из здания 6 человек", - заявили службе.

Также спасатели изъяли провалившийся микроавтобус из образовавшегося провала.

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Вскоре главный инженер "Киевтеплоэнерго" Юрий Паливода заявил, что причиной прорыва трубы стала физическая изношенность сети. Он отметил, что тепломагистраль в Голосеевском районе столицы строилась еще в 1987 году, хотя аварийной ее не считали, поскольку она прошла летом испытания.

Планируется, что на месте прорыва асфальт будет снят полностью, заменят трубы. В полиции Киева уже предупредили горожан и гостей столицы, что в связи с проведением ремонтных работ на улице Антоновича (вблизи торгового центра) движение по улице Антоновича полностью будет ограничено (от ул. Загородней до бул. Дружбы Народов).

Як раніше повідомляв "Апостроф", в листопаді 2019 року в мережі з'явилося відео, як автомобіль провалився в яму з окропом на дорозі, яка виникла через прорив теплотраси на вулиці Саксаганського в Києві.