Стреляли из "Катюши": Ирак нанес новый удар по военной базе США

В Ираке произошел очередной обстрел американской военной базы. На этот раз удар был нанесен по населенному пункту аль-Таджи к северу от Багдада.
Как сообщает 14 января Al-Hadath, обстрел вели из реактивных систем залпового огня "Катюша".
По предварительным данным, возле военной базы зафиксировали падение пять ракет.
Пока местные СМИ не публикуют информацию о пострадавших американских или иракских военных.
Отметим, что эту же базу здесь обстреливали 8 января. Тогда здесь упали пять ракет. Власти Ирана тогда заявили, что атака стала ответным ударом на убийство иранского генерала Касема Сулеймани.
Напомним, что в воскресенье, 12 января, в Ираке восемь минометных мин упали на военную базу Балад, где проходят службу американские военные.