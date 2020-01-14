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Стреляли из "Катюши": Ирак нанес новый удар по военной базе США

вторник, 14 января 2020, 23:25
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В Ираке произошел очередной обстрел американской военной базы. На этот раз удар был нанесен по населенному пункту аль-Таджи к северу от Багдада.

Как сообщает 14 января Al-Hadath, обстрел вели из реактивных систем залпового огня "Катюша".

По предварительным данным, возле военной базы зафиксировали падение пять ракет.

Пока местные СМИ не публикуют информацию о пострадавших американских или иракских военных.

Отметим, что эту же базу здесь обстреливали 8 января. Тогда здесь упали пять ракет. Власти Ирана тогда заявили, что атака стала ответным ударом на убийство иранского генерала Касема Сулеймани.

Напомним, что в воскресенье, 12 января, в Ираке восемь минометных мин упали на военную базу Балад, где проходят службу американские военные.

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