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Военную базу США в Ираке обстреляли ракетами: много пострадавших

воскресенье, 12 января 2020, 20:34
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В воскресенье, 12 января, в Ираке восемь минометных мин упали на военную базу Балад, где проходят службу американские военные.

Об этом сообщила журналистка Элизабет Хагедорн на своей Twitter-странице.

Мины упали на взлетно-посадочную полосу, в результате чего шесть человек были ранены, в том числе четверо иракских военных.

В тоже время, Reuters со ссылкой на источники среди военных, сообщает о семи минометных минах, которые накрыли военную базу.

Отметим, база Балад находится примерно в 80 километрах к северу от Багдада.

Как сообщал "Апостроф", база Балад обстреляна не впервые. Так, 9 января по авиабазе США в Ираке также был нанесен новый ракетный удар.

Также ранее иранские журналисты опубликовали новые кадры запуска ракет, которыми была атакована военная база США в Ираке.

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