Иран пошел на неожиданный шаг по делу о крушении самолета МАУ

Пользователь, который опубликовал в сети видео попадания иранских ракет в самолет "Международных авиалиний Украины", был арестован членами Корпуса стражей Исламской революции.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранское агентство "Фарс".

Дополнительных подробностей не сообщается. В то же время, агентство сообщило, что результаты расследования будут представлены общественности.

Напомним, именно иранский Корпус стражей Исламской революции взял на себя ответственность за запуск ракет, которые сбили украинский самолет. По словам представителей КСИР и правительства Ирана, самолет был сбит по ошибке.

Как ранее сообщал "Апостроф", 14 января Верховная Рада поддержала заявление, которым возложила на Иран ответственность за сбитый пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины".