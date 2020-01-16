Генштаб ВСУ "наказал" полковника, призывавшего к миру с боевиками и войсками Путина: документ

Полковника Алексея Ноздрачева, который отметился скандальным заявлением об реинтеграции украинских военных с россиянами и боевиками, что воюют против ВСУ на оккупированном Донбассе, получил за это высказывание дисциплинарное взыскание.

Об этом говорится в соответствующем документе на запрос всеукраинской общественной организации "Ветеранское братство".

"Решение комиссии следующее. Понижение в должности полковника Ноздрачева. Никакого понижения в звании, никакого увольнения. Это означает, что через полгода или год, когда все уляжется, он спокойно будет занимать должность не хуже от первоначальной", - комментируют решение по Ноздрачеву на Facebook-странице организации.

Как сообщал "Апостроф", ранее Ноздрачев публично извинился за свое скандальное высказывание о том, что украинские военные готовы к реинтеграции с россиянами и боевиками.

Также Ноздрачеву устроили взбучку после слов про военных РФ.