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Задержан "клоун-убийца", пугавший людей на Закарпатье: опубликованы фото

четверг, 16 января 2020, 22:39
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В среду, 15 января, полицейские Мукачево выяснили, кто с начала декабря разгуливал по городам Закарпатья в костюме клоуна и пугал пешеходов.

Об этом сообщили в местном отделе полиции.

Как выяснили правоохранители, житель Иршавщины снимал ролики в маске клоуна.

По факту изготовления и распространения видео, которое пропагандирует культ насилия и жестокости, было начато следствие, которое находится под процессуальным руководством Мукачевской местной прокуратуры.

Для чего мужчина пугал людей в костюме клоуна, пока непонятно.

Напомним, Пеннивайз - это главный герой романа Стивена Кинга и одноименного фильма ужасов "Оно".

Как сообщал "Апостроф", ранее компания молодых людей из Днепра создали впечатляющий косплей со снимками клоуна-безумца Пеннивайза, который прогулялся по Днепру и даже прокатился в местном трамвае.

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