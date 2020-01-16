Задержан "клоун-убийца", пугавший людей на Закарпатье: опубликованы фото

В среду, 15 января, полицейские Мукачево выяснили, кто с начала декабря разгуливал по городам Закарпатья в костюме клоуна и пугал пешеходов.

Об этом сообщили в местном отделе полиции.

Как выяснили правоохранители, житель Иршавщины снимал ролики в маске клоуна.

По факту изготовления и распространения видео, которое пропагандирует культ насилия и жестокости, было начато следствие, которое находится под процессуальным руководством Мукачевской местной прокуратуры.

Для чего мужчина пугал людей в костюме клоуна, пока непонятно.

Напомним, Пеннивайз - это главный герой романа Стивена Кинга и одноименного фильма ужасов "Оно".

Как сообщал "Апостроф", ранее компания молодых людей из Днепра создали впечатляющий косплей со снимками клоуна-безумца Пеннивайза, который прогулялся по Днепру и даже прокатился в местном трамвае.