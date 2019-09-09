Клоун из триллера "Оно" прогулялся по Днепру: и это пока лучший косплей на безумца Пеннивайза

Похоже, компания друзей из Днепра - Игорь Мороз, Стас Губкин и их подруга Александра - настолько вдохновились триллером Энди Мускетти "Оно", что не пожалели времени на создание поистине впечатляющего косплея. 9 сентября в сети появились снимки клоуна-безумца Пеннивайза, который прогулялся по городу-миллионнику и даже прокатился в местном трамвае.

Эффектные снимки фотосессии появились на страницах ребят в Instagram, видео - на YouTube-канале местного "Информатора".

Как пишет источник, изначально ряженого "убийцу" заметили в 1-м городском трамвае. Позже друзья провели фотосессию в одном из заброшенных зданий и переместились на Екатерининский бульвар. Там Пеннивайз приветствовал детей и охотно вручал им красные воздушные шарики.

"В трамвае были разногласия с кондуктором. Я сел не его место, чтобы проверить реакцию. Он подошел со словами: "Ты непонятно где сидел, а теперь сел на мое покрывало, которое только после стирки!" Я промолчал в ответ, а он заявил: "Ты думаешь, я тебя боюсь? Нет, не боюсь!" и после этой реплики вся съемочная группа просто засмеялась вслух", - рассказал Игорь Мороз.

По словам парня, на создание образа с гримом и костюмом компании потребовалось всего несколько часов. Когда все составляющие были готовы, ребята приступили к съемке. Забавно, но как отмечают подписчики Игоря, некоторые фото получились куда атмосфернее, чем кадры из фильма "Оно" или "Оно-2". Судя по всему, теперь приятели готовятся покорять Comic Con Ukraine 2019.

Ранее мы также посмотрели триллер "Оно-2" и составили список его сильных и слабых сторон: пригодится перед просмотром.

Если и вы уже посмотрели "Оно-2", но у вас все еще есть вопросы о том, кто такой Пеннивайз, вам стоит заглянуть сюда.

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