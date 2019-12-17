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В США мощные снегопады парализовали движение на дорогах: впечатляющее видео

вторник, 17 декабря 2019, 07:05
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На США обрушились мощные снегопады, в результате чего на нескольких трассах парализовано движение, растет количество аварий.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Осадки накрыли центральные штаты Америки.

Отмечается, что жертвы есть не только на дорогах, но и в горах - 45-летний сноубордист, несмотря на предупреждения спасателей, спровоцировал сход лавины.

Метеорологи предупреждают американцев, что непогода будет усиливаться, поэтому просят придерживаться всех необходимых правил безопасности.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Приморском крае (Российская Федерация) из-за сильного снегопада произошло массовое ДТП, в котором столкнулись, по разным данным, от 18 до 50 машин.

Тем временем в Украине ожидается потепление - температура в отдельных областях поднимется до 15 градусов выше нуля.

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