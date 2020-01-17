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Во Львове загорелся крупный торговый центр: видео с места пожара

пятница, 17 января 2020, 21:30
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17 января во Львове по улице Под Дубом, 7Б в ТРЦ Forum Lviv произошел пожар.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ТСН.

К вечеру на первом этаже торгово-развлекательного центра в супермаркете "Сильпо" в вытяжке отдела кулинарии вспыхнула сажа. Помещение сразу затянуло едким дымом. Администрация через громкоговорители попросила посетителей покинуть ТРЦ.

Люди эвакуировались быстро, никто не пострадал. До приезда спасателей с пожаром работники заведения справились самостоятельно.


Как писал "Апостроф" ранее, вечером в понедельник, 13 января, в Киеве возле станции метро "Лыбидская", рядом с торговым центром Ocean Plaza, прорвало трубу с кипятком. В сети появились видео, на которых можно увидеть, что вся территория рядом с торговым центром покрыта водой и паром. Также затопило первый этаж Ocean Plaza.

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