Жуткая гибель студентки в Тернополе: опубликованы фамилия и фото девушки

Студентка-шестикурсница медуниверситета Тернополя третий раз не сдала экзамен и, вероятно, поэтому покончила с собой, выпив крысиный яд.

Об этом сообщает ресурс "20 минут".

Девушку звали Бадмус Ололаде Рафиат, она родом из Ганы. Родилась 6 апреля 1995 года. Умерла девушка 16 января, ее нашел на улице местный житель. Однако студентка скончалась в больнице.

В Ассоциации студентов Нигерии Тернопольского государственного медицинского университета имени И. Горбачевского Рафиат была ответственной за социальное направление.

Под сообщением с высказанным сочувствием, которое опубликовал в сети преподаватель вуза, десятки комментариев от иностранцев - от тех, кто был знаком или дружил с Бадмус. Есть и такие, которые обвиняют преподавателя и угрожают ему.

По захоронению девушки и информации, когда будут перевозить ее тело на родину, - пока неизвестно. В вузе ничего не говорят. Возможно, студентку похоронят в Тернопольской области, где она провела последние 6 лет.

Как сообщал "Апостроф", 7 января в центре Киева после визита в театр пропала 16-летняя девушка.