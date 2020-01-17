RU  UA  EN

пятница, 17 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.05
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

17 января

16:30
Олю Полякову поздравляют с днем рождения, но реальный возраст певицы - большая загадка
16:11
Канадцы примут принца Гарри и Меган Маркл с одним условием: паре придется платить за все самим
15:59
В Украине презентовали законопроект "о цензуре": за что хотят сажать журналистов
15:59
Наняли пенсионеров из "Шерифа": в прокуратуре рассказали о хищениях на охране объектов киевских теплосетей
15:57
СБУ задержала боевика, готовившего теракты в Харьковской области: фото
15:37
Всплыли новые детали убийства в Киеве девушек, найденных мертвыми в шкафу: видео
15:28
В Украине зацвели синие подснежники: фото зимнего "чуда"
15:20
Антициклон постарается: синоптик порадовала прогнозом на Крещение
15:12
Жуткая гибель студентки в Тернополе: опубликованы фамилия и фото девушки
14:54
Врачи спасти не смогли: в Тернополе произошла трагедия со студенткой
14:20
Кайли Дженнер в обтягивающем трико похвасталась пышными формами и рассказала о тренировках
14:08
"Скворечник" над Майданом: появились свежие фото незаконной надстройки в центре Киева
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Жуткая гибель студентки в Тернополе: опубликованы фамилия и фото девушки

пятница, 17 января 2020, 15:12
переглянути новину українською

Студентка-шестикурсница медуниверситета Тернополя третий раз не сдала экзамен и, вероятно, поэтому покончила с собой, выпив крысиный яд.

Об этом сообщает ресурс "20 минут".

Девушку звали Бадмус Ололаде Рафиат, она родом из Ганы. Родилась 6 апреля 1995 года. Умерла девушка 16 января, ее нашел на улице местный житель. Однако студентка скончалась в больнице.

В Ассоциации студентов Нигерии Тернопольского государственного медицинского университета имени И. Горбачевского Рафиат была ответственной за социальное направление.

Под сообщением с высказанным сочувствием, которое опубликовал в сети преподаватель вуза, десятки комментариев от иностранцев - от тех, кто был знаком или дружил с Бадмус. Есть и такие, которые обвиняют преподавателя и угрожают ему.

По захоронению девушки и информации, когда будут перевозить ее тело на родину, - пока неизвестно. В вузе ничего не говорят. Возможно, студентку похоронят в Тернопольской области, где она провела последние 6 лет.

Как сообщал "Апостроф", 7 января в центре Киева после визита в театр пропала 16-летняя девушка.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Между катастрофой МАУ и рейсом MH17 есть одно существенное отличие - основатель Bellingcat

Трагедия с самолетом МАУ: почему Иран ведет себя как Путин в 2014-м

Авиакатастрофа PS752 в Иране: главное о трагедии самолета МАУ

Кто погиб в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране: фото и истории пассажиров

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: