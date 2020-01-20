Ребенок бегал вокруг родителей в крови: названо имя "копа"-виновника жуткого ДТП в Одессе

Супружескую пару, которая гуляла с ребенком по улицам Одессы, 19 января сбил, предположительно, сержант Шевченковского отдела полиции 27-летний Илья Ковалев.

Об этом сообщили в Instagram на канале odessa_info1.

Мужчина и женщина с мальчиком гуляли по улице Люстдорфской, когда на них на большой скорости выскочила иномарка на еврономерах. Машина сбила супругов, разбила шлагбаум перед бизнес центром и только тогда остановилась. За рулем оказался сержант полиции.

На место инцидента сразу вызвали медиков. До их приезда ребенок бегал кровавыми лужами около своих родителей, пытаясь их поднять. Пострадавших госпитализировали в 11-ю городскую больницу. Врачи говорят, что их состояние крайне тяжелое.

Как сообщал "Апостроф" ранее, 19 января, в Львове автомобиль врезался в автобусную остановку , на которой стояло много пешеходов.