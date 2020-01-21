Под Харьковом начальника обвинили в расчленении кошки: фото

Под Харьковом кошку разрезали пополам электропилой.

Об этом на Facebook-странице сообщила хозяйка убитого животного Жанна Бунина. По ее словам, это дело рук начальника местного РЭСа.

Несколько дней назад женщина написала в соцсети о том, что на территорию ее дома незаконно "ворвались" энергетики. Женщина уверяет, что вызвала полицию и рассказала местным жителям о "мошенниках".

"Мне говорили, чтобы я прекратила свои действия по поводу жалоб на этих мошенников, мою кошку перерезали бензопилой в этот же день", - говорится в посте.

Осторожно, фото 18+

По данным правоохранителей, в понедельник, 20 января, 53-летняя жительница Высокого обратилась к ним с заявлением. Следователи открыли уголовное производство по статье 299 УК Украины ("жестокое обращение с животными"). В данный момент проводится проверка действий сотрудников Облэнерго.

Как сообщал "Апостроф" раньше, под Киевом, в селе Письмечево Солонянского района разгорелся скандал из-за расстрела лебедей.

Также под Днепром подростки устроили расправу над котом, избив его до смерти камнем и палкой.