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Под Харьковом начальника обвинили в расчленении кошки: фото

вторник, 21 января 2020, 16:28
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Под Харьковом кошку разрезали пополам электропилой.

Об этом на Facebook-странице сообщила хозяйка убитого животного Жанна Бунина. По ее словам, это дело рук начальника местного РЭСа.

Несколько дней назад женщина написала в соцсети о том, что на территорию ее дома незаконно "ворвались" энергетики. Женщина уверяет, что вызвала полицию и рассказала местным жителям о "мошенниках".

"Мне говорили, чтобы я прекратила свои действия по поводу жалоб на этих мошенников, мою кошку перерезали бензопилой в этот же день", - говорится в посте.

Осторожно, фото 18+

По данным правоохранителей, в понедельник, 20 января, 53-летняя жительница Высокого обратилась к ним с заявлением. Следователи открыли уголовное производство по статье 299 УК Украины ("жестокое обращение с животными"). В данный момент проводится проверка действий сотрудников Облэнерго.

Как сообщал "Апостроф" раньше, под Киевом, в селе Письмечево Солонянского района разгорелся скандал из-за расстрела лебедей.

Также под Днепром подростки устроили расправу над котом, избив его до смерти камнем и палкой.

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