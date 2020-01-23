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В Днепре авто на скорости сбило ребенка: страшный момент попал на видео

четверг, 23 января 2020, 09:49
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В городе Днепр автомобиль сбил ребенка, который перебегал дорогу.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ресурс "Днепр оперативный".

Авария произошла в районе Победы-6. Известно, что школьник решил пересечь проезжую часть в неположенном месте. Из-за этого он попал под колеса автомобиля.

После удара ребенок упал и не поднимаясь лежал на асфальте. К месту ДТП сразу же сбежались очевидцы, чтобы помочь пострадавшему мальчику.

На место инцидента прибыла полиция и медики. Данные о состоянии ребенка уточняются. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

В сети опубликовали видео страшного момента аварии.

Как сообщал "Апостроф", в Одессе пьяный полицейский сбил шлагбаум и совершил наезд на пешеходов.

Позже стало известно, что аварию с супружеской парой, которая гуляла с ребенком, предположительно совершил сержант Шевченковского отдела полиции 27-летний Илья Ковалев.

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