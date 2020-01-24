"Сбежал" из суперлаборатории: названа неожиданная версия появления коронавируса

Смертельный коронавирус мог зародиться в лаборатории китайского города Ухань, которая имеет статус высшего уровня биологической угрозы. Здесь изучают наиболее опасные патогены в мире.

Об этом сообщает азиатская пресса.

В статье говорится, что еще в 2017 году авторитетное американское издание Nature выражало опасения по поводу деятельности лаборатории.

Тем временем в социальных сетях активно утверждают, что именно из этой лаборатории мог "сбежать" смертельно опасный вирус, хотя специалисты исключают такое развитие ситуации.

В то же время официальные власти заявляют, что коронавирус возник с нелегального рынка морепродуктов в Ухане, который "проводил незаконные операции с дикими животными".

По последним данным в результате заражения вирусом 25 умерших, 830 заболевших, 177 в тяжелом состоянии.

Напомним, что в китайском городе Ухань, где впервые зарегистрировали смертельно опасный коронавирус, инфицированный человек умер прямо в приемном отделении больницы.