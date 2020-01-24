Сбили на пешеходном переходе: под Львовом девушка погибла ужасной смертью

В селе Качмари Яворивского района Львовской области в результате жуткого ДТП погибла несовершеннолетняя девушка 2004 года рождения, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

Об этом 24 января сообщил Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Авария произошла 23 январ. Водитель 1967 года рождения на Renault Trafic совершил наезд на жительницу села Качмари Яворивского района, в результате чего ее отбросило на полосу встречного движения, где ее переехал Renault Scenic под управлением жителя Яворивского района 1953 года рождения..

"От полученных в результате ДТП травм пешеход погибла на месте происшествия. Обстоятельства происшествия выясняются", - отмечают в ведомстве.

Напомним, что на улице Академика Павлова в Харькове в результате наезда автомобиля погиб несовершеннолетний ребенок.