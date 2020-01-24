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Суд принял неожиданное решение по главному фигуранту дела Шеремета

пятница, 24 января 2020, 12:13
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Суд по изменению меры пресечения главному фигуранту дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко перенесен до 12 февраля.

Судебное заседание проводилось сегодня, 24 января.

Судья заявил, что до 12 февраля суд планирует получит от следствия документы, которые касаются роста человека на видео.

Это связано с тем, что адвокат во время заседания настаивал на том, что рост Антоненко и человека на видео не совпадает. Он утверждает, что рост фигуранта дела минимум на 10 сантимеров выше человека на видео.

Напомним, что 23 января суд относительно изменения меры пресечения еще дной подозреваемой по делу об убийстве Шеремета Юлии Кузьменко перенесли на 3 февраля.

Также "Апостроф" сообщал, что во время следственного эксперимента подозреваемую по делу об убийстве Павла Шеремета волонтера и медика Юлию Кузьменко, которую обвиняют в том, что именно она прикрепила взрывное устройство к автомобилю убитого журналиста, водили по маршруту предполагаемых убийц, привязанной цепью к полицейскому.

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