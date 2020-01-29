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Украина пошла на радикальные меры из-за вспышки коронавируса в Китае

среда, 29 января 2020, 12:01
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Украинцев, которые находятся в Китае в эти дни, доставят на родину на самолетах авиакомпании Международные авиалинии Украины. Это связано с распространением смертельного коронавируса.

Как сообщает пресс-служба авиакомпании, всего будут выполнены два специальных рейса в Китай.

Первый самолет отправится 30 января, а второй борт заберет украинцев 3 февраля.

Раньше аналогичное решение приняли в компании JoinUp!. Там заявили о планах эвакуировать украинских граждан с острова Хайнань двумя рейсами: 29 января и 1 февраля. Кроме того, JoinUp! обещает вернуть деньги тем, кто купил туры в Китай.

Также стоит отметить, что с 3 февраля Украина полностью закрывает авиасообщение с Китаем.

Как сообщал "Апостроф", известный украинский детский врач и телеведущий Евгений Комаровский развенчал фейки про смертельный коронавирус из Китая.

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