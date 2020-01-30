В Украину прибыл первый самолет с туристами из Китая, которых эвакуировали из-за коронавируса: видео

В обед 30 января в Украину прибыл первый самолет с украинскими туристами, которых эвакуировали из Китая из-за распространения смертельного коронавируса.

По прилету все пассажиры прошли температурный скрининг, сообщают журналисты с места событий.

Интересно, что далеко не все пассажиры используют маски. Есть вероятность, что они просто не смогли купить дефицитное средство защиты при вылете с города Саньи.

Интересно, что данный город находится на острове Хайнань, который давно полюбился украинским туристам. Эпицентр эпидемии вируса находится в Ухане, а расстояние от него до Саньи свыше 1700 километров. Несмотря на это, недавно на острове также был зафиксирован коронавирус.

В ближайшие дни в Украину должны вернуться еще несколько бортов с украинцами.

Напомним, что в Ухане (Китай), где зарегистрирована вспышка смертельного коронавируса, продолжается строительство инфекционной больницы.