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Китай сделал важное заявление по украинцам, "заблокированным" из-за коронавируса в Ухане

суббота, 01 февраля 2020, 15:09
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Китай дал предварительное согласие на то, чтобы эвакуировать граждан Украины из города Ухань, который является эпицентром распространения смертельного коронавируса.

Как сообщает "Апостроф", об этом говорится в ответе посольства Украины в КНР на запрос агентства УНН.

В посольстве отмечают, что украинцев собираются эвакуировать чартерным рейсом.

"Посольство Украины в КНР на постоянной основе проводит мониторинг эпидемиологической ситуации в Китае и работу с компетентными органами КНР, в частности, относительно возможной эвакуации граждан Украины из города Ухань и других городов провинции Хубэй, на которые распространяются карантинные ограничения. Посольством получено предварительное согласие МИД КНР на эвакуацию наших граждан из города Ухань чартерным авиарейсом", - сообщили в посольстве.

Напомним, что 31 января премьер-министр Алексей Гончарук поручил министерствам в экстренном порядке эвакуировать граждан Украины из Китая.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно точное количество украинцев, которые на данный момент находятся в Китае.

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