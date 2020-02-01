В Черновцах произошла новая неприятность с девушкой, которую поджег отец: видео

В больничной палате обокрали 16-летнюю Анну, которую собственный отец облил бензином и поджег.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Информация о преступлении поступила на линию полиции 26 января. Там у Ани украли из палаты сумму денег в размере 14 000 гривен.

На место прибыли правоохранители и начали опрашивать персонал, пациентов и посетителей медицинского учреждения. В тот же день сотрудники полиции выяснили, что к преступлению может быть причастна 19-летняя жительница Глыбоцкого района, которая ранее находилась с потерпевшей в одной палате. Полицейские разыскали девушку и опросили ее. Во время общения с правоохранителями она призналась в совершении кражи и согласилась возместить нанесенный ущерб.

Следователи объявили злоумышленницы о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Правонарушительница вернула потерпевшей большую часть похищенных денег и обязалась в ближайшее время отдать оставшуюся сумму.

Как сообщал "Апостроф", во время того, как 16-летнюю Анну из Черновцов собственный отец облил бензином и поджег, в доме также находились ее младшая сестра и старший брат.

Пострадавшая девушка призналась, что не желает пожизненного заключения для своего обидчика и не держит на него зла.