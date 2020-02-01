RU  UA  EN

суббота, 1 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.75
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

1 февраля

12:37
В сети появился первый трейлер фильма "Форсаж-9" с Вином Дизелем: видео
12:27
В Черновцах произошла новая неприятность с девушкой, которую поджег отец: видео
11:37
В ВСУ выявили "оборотней в погонах": в сети рассказали про обыски и назвали фамилии
11:26
Женщина с двумя детьми всегда права: Тищенко решил вмешаться в скандал вокруг развода Остапчука
11:02
Народное средство от коронавируса: в сети появилась забавная украинская фотожаба
10:59
Под Одессой одиозная чиновница устроила "имперскую" вечеринку: опубликовано видео
10:34
Праздник закончился: стало известно о печальном событии в жизни Богдана
10:26
Джамала предупредила поклонников об аферистах, продающих билеты на несуществующий концерт
09:26
В январе на Донбассе погибли 11 украинских бойцов: фото и фамилии героев
09:01
В Киеве водитель маршрутки высадил женщину из-за украинского языка: фото
08:33
"Черная вдова" из России: ВСУ показали фото смертельной находки на Донбассе
07:45
Печем дома ароматные бельгийские вафли: пошаговый рецепт и советы
Все новости

В Черновцах произошла новая неприятность с девушкой, которую поджег отец: видео

суббота, 01 февраля 2020, 12:27
переглянути новину українською

В больничной палате обокрали 16-летнюю Анну, которую собственный отец облил бензином и поджег.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Информация о преступлении поступила на линию полиции 26 января. Там у Ани украли из палаты сумму денег в размере 14 000 гривен.

На место прибыли правоохранители и начали опрашивать персонал, пациентов и посетителей медицинского учреждения. В тот же день сотрудники полиции выяснили, что к преступлению может быть причастна 19-летняя жительница Глыбоцкого района, которая ранее находилась с потерпевшей в одной палате. Полицейские разыскали девушку и опросили ее. Во время общения с правоохранителями она призналась в совершении кражи и согласилась возместить нанесенный ущерб.

Следователи объявили злоумышленницы о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Правонарушительница вернула потерпевшей большую часть похищенных денег и обязалась в ближайшее время отдать оставшуюся сумму.

Как сообщал "Апостроф", во время того, как 16-летнюю Анну из Черновцов собственный отец облил бензином и поджег, в доме также находились ее младшая сестра и старший брат.

Пострадавшая девушка призналась, что не желает пожизненного заключения для своего обидчика и не держит на него зла.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Украина открыла боевикам направление для танковой атаки, но их потери будут огромными

Между катастрофой МАУ и рейсом MH17 есть одно существенное отличие - основатель Bellingcat

Трагедия с самолетом МАУ: почему Иран ведет себя как Путин в 2014-м

Авиакатастрофа PS752 в Иране: главное о трагедии самолета МАУ

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: