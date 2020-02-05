В Турции лавина накрыла десятки людей, много погибших и пропавших без вести: фото

На востоке Турции в провинции Ван сошла лавина, под ее завалами находятся около 50 человек.

Об этом сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

Из-за плохих погодных условий снежной волной накрыло микроавтобус и снегоуборочную машину, которые двигались по шоссе Ван Бахчесарай.

"Семь человек были спасены в ходе поисковой операции. К сожалению, еще пять человек были найдены мертвыми под снегом", – заявил губернатор провинции Мехмет Эмин Билмез.

5 человек погибли, еще 25 спасены после схода лавины на востоке Турции в провинции Ван.

Всего под завалами около 50 человек, сейчас на месте ведутся спасательные работы.

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Как сообщал "Апостроф", часть Европы в последние недели засыпает сильнейшим снегопадом за последние 20 лет. А в греческой столице Афинах выпал редкостный снегопад, в связи с ненастьем и похолоданием в столичном регионе закрыли школы.

Также ранее многие области Украины засыпало снегом, спасатели помогали людям выбраться из снеговых заносов.