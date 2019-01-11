Европу засыпало сильнейшими за последние десятилетия снегопадами: фото и видео

Часть Европы в последние недели засыпает сильнейшим снегопадом за последние 20 лет.

Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

В частности, сильные осадки наблюдают жители Австрии, части Чехии и юга Германии. Снегопады сыпят там уже в течении нескольких недель.

В Австрии с последних выходных в результате непогоды погибли по меньшей мере восемь человек. 10 января неподалеку от Мюнхена в результате падения дерева погиб 9-летний ребенок.

В регионе возникли перебои в движении автомобильного и железнодорожного транспорта, в основном из-за поваленных деревьев.

Также в издании пишут, что альпийский городок Альтаусзее в Австрии полностью "погребен под снегом". Корреспондент описал прогулку по городу как "хождение по тоннелю со снежными стенами, вдвое выше человеческого роста". Половину населения города эвакуировали, опасаясь схода лавины.

Спасатели спасли девятерых туристов, которые застряли в снегу на курорте Целль-ам-Зее. Дорога к курортам Лех и Обертауэрн была закрыта из-за риска схода лавин.

Кроме этого, один человек погиб, когда его сбила собственная машина, припаркованная на склоне.

Также линии электропередачи повреждены снегом. 10 января 4500 домов остались без электричества. Австрия ожидает выпадения еще полметра снега до выходных.

А в Германии сотни водителей провели день в своих машинах на юге Германии - снежная буря заставила их остановиться в дороге. Аэропорты Мюнхена и Франкфурта отменяли рейсы из-за снегопада.

В Альпах недалеко от границы с Австрией в коммуне Берхтесгаден уже выпало 2 метра снега. Местность объявили районом катастрофы.

Как сообщал "Апостроф", в греческой столице Афинах выпал редкостный снегопад, в связи с ненастьем и похолоданием в столичном регионе закрыли школы. А ранее многие области Украины засыпало снегом, спасатели помогали людям выбраться из снеговых заносов. Также и Словакию замели масштабные снегопады.