Машины вспыхнули после удара: новые фото и детали гибели 5 человек в аварии под Харьковом

После смертельного ДТП под Харьковом, где столкнулись два авто и погибли 5 человек, машины загорелись.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Авария произошла 5 февраля около 16:10 на трассе "Киев-Харьков-Довжанский". Там столкнулись авто марки ВАЗ-2109 и Daewoo Nubira. В результате столкновения произошло возгорание транспортных средств.

42-летний водитель автомобиля ВАЗ и два пассажира 43 и 41 лет, а также два пассажира Daewoo погибли на месте. 34-летнего водителя другого транспортного средства доставили в больницу.

Личности погибших пассажиров Daewoo устанавливаются. Информация о происшествии зарегистрирована в Изюмском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Как сообщал "Апостроф", в Харькове произошло серьезное ДТП: грузовик на огромной скорости влетел в заправочную станцию.