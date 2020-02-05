В Харькове грузовик на скорости влетел в заправку: жуткий момент попал на видео

В Харькове произошло серьезное ДТП: грузовик на огромной скорости влетел в заправочную станцию.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

На кадрах видно, что грузовик занесло на скользкой дороге. В мгновение ока фуру на приличной скорости развернуло и она задом влетела в здание заправки.

Как сообщается в Telegram-канале "Украина 18+", авария произошла возле 17 кладбища на окружной.

"Хорошо, что заправка не полыхнула", - прокомментировали видео в Telegram-канале.

Как сообщал "Апостроф", в воскресенье 22 декабря в Харькове пьяный водитель влетел в толпу людей, которые на тот момент находились на месте другой аварии.

В тот же день под Харьковом в страшное ДТП попали сотрудники полиции.