Полиция задержала подозреваемых в стрельбе в Мукачево: первые подробности, фото и видео

8 февраля правоохранители на посту полиции в Нижних Воротах задержали нескольких человек, которые могут быть причастны к перестрелке в Мукачево.

Как сообщает Mukachevo.net, задержание прошло около 22:00 в момент, когда два автомобиля на львовской регистрации Mercedes G-Glass и Toyota Land Cruiser 200 заезжали в Закарпатскую область через пост полиции в Нижних Воротах.

В данный момент в полиции не озвучивают деталей о задержании в Нижних Воротах.

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Напомним, что вследствие перестрелки в Мукачево был ранен помощник бывшего нардепа Михаила Ланьо Артур Пашкуляк.

Как сообщал "Апостроф", 6 февраля в Киеве пьяная компания на Subaru Forester устроила гонки с копами со стрельбой, которые завершились опасной аварией.