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В Полтаве произошло серьезное ДТП с маршруткой и троллейбусом: много пострадавших, фото с места

среда, 12 февраля 2020, 16:54
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Фото: Facebook

В Полтаве на улице Небесной Сотни произошло ДТП с участием маршрутного такси и троллейбуса техобслуживания. Авария произошла в среду, 12 февраля.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, в больницу в результате аварии оказались пять пассажиров с микроавтобуса.

В полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее средней тяжести телесные повреждения). Виновным в ДТП грозит от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет.

Следствие устанавливает обстоятельства и причины ДТП.

Напомним, что в воскресенье, 23 декабря, в Полтавской области перевернулась маршрутка "Киев-Сумы": трое человек пострадали.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в ночь на субботу, 10 августа, под Полтавой, между селами Белоцерковское и Коноплянка, столкнулись автобус и микроавтобус, в результате чего погибли два человека, еще один оказался в больнице.

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