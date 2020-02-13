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Собаку усыпили: появились жуткие детали и видео с места трагедии с 4-летним ребенком под Харьковом

четверг, 13 февраля 2020, 23:59
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Собаку породы ротвейлер, которая загрызла 4-летнего мальчика в Харьковской области, усыпили.

Об этом сообщает ТСН.

Крики малыша услышала его бабушка и прибежала на помощь внуку. Однако спасти ребенка она не смогла. Пес нанес тяжелые травмы мальчику, вследствие чего он скончался еще до приезда медиков.

Как рассказал один из соседей, весь участок был в брызгах крови. Собака покусала даже бабушку. Известно, что животное перепрыгнуло вольер.

Питомца соседи-хозяева купили около месяца назад. Псу три года, раньше агрессии он не проявлял. По словам жительницы поселка, собака могла напасть, потому что никогда не видела детей.

Отмечают, что семья пострадавших - благополучная.

Вследствие трагического случая собаку пришлось усыпить. Правоохранители открыли уголовное производство по факту несчастного случая. Экспертиза животного покажет, были ли у него заболевания, которые привели к агрессивному поведению.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Вознесенске, Николаевской области, мужчина натравил ротвейлера на свою бывшую девушку: от полученных ранений та скончалась.

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