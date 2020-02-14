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Полторы тысячи жертв и шанс на спасение: кого еще убил коронавирус и могут ли его остановить

пятница, 14 февраля 2020, 08:22
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Фото: EHA News

Число жертв смертельного коронавируса, вспышка которого началась в Китае, достигло 1483 человек, за сутки умерли 254 пациента.

Об этом сообщает EHA News.

За день до этого количество погибших возросло еще на 242. По всему миру коронавирусом заражены 64 627 человек.

Отмечается, что в тяжелом состоянии находятся 10 854 зараженных. За сутки удалось вылечить 1 171 пациента.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что заразиться опасной болезнью могут две трети населения планеты. Известный вирусолог Айра Лонджини, который отслеживал исследования по передаче инфекции в Китае, отметил, что замедлить распространение инфекции может только карантин.

В то же время китайские врачи заявляют, что разработали эффективный способ лечения коронавируса Covid-19. Хорошие результаты показало переливание плазмы крови от выздоравливающих после этой болезни доноров.

В свою очередь, группа британских ученых утверждает, что они одними из первых начали испытания на животных вакцины против нового коронавируса. Пока что ее тестируют на мышах.

Подробнее о том, чем обернется для КНР эпидемия коронавируса и чего в связи с этим ждать Украине, читайте в материале "Апострофа": "Черный лебедь" коронавируса: приведет ли смертельная пандемия к мировому кризису.

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