RU  UA  EN

воскресенье, 16 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.29
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

16 февраля

12:04
HBO снимет новых "Друзей" с теми же актерами - как сегодня выглядят Фиби, Чендлер и другие герои Lime
11:30
Квартира в Киеве, кредит и дорогое авто: что засветил новый глава ОПУ в своей декларации
08:26
Что такое японская диета, и как сбросить до 8 кг за две недели Lime
00:56
Что бы мы без вас делали: в сети бурно отреагировали на совет замглавы ОПУ, как сэкономить на коммуналке

15 февраля

22:45
Нацотбор на Евровидение-2020: названы все финалисты Lime
21:09
Всех на всех: у Зеленского рассказали подробности нового обмена пленными
19:47
По заданию "сверху": Сивохо анонсировал "загадочный" план по Донбассу
18:50
Нацотбор на Евровидение 2020: все подробности второго полуфинала Lime
18:19
Герой реалити "Холостяк" признался, есть ли интим на проекте Lime
18:09
Второй полуфинал отбора на Евровидение-2020: где смотреть онлайн Lime
18:03
Не открывайте окна: замглавы ОПУ отметилась странным советом, как сэкономить на платежках за тепло, видео
17:59
Должны дать России шанс: Макрон удивил нелепым заявлением
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Появились имена и фото рыбаков, которых Россия захватила в Азовском море

воскресенье, 16 февраля 2020, 13:07
переглянути новину українською

Четверо рыбаков, которых задержала Россия при захвате корабля в Азовском море, жители села Райновка Приморского района Запорожской области.

Об этом сообщает народный депутат Павел Мельник на своей Facebook-странице.

Украинские рыбаки, которые были задержаны в Азовском море - это вероятно Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи и Максим Терехов. Мельник уточнил, что такую информацию получил от жителей Приморского района.

"На фото и видео допроса, обнародованном в СМИ именно Максим Терехов. Это можно утверждать наверняка. (На фото Максим с семьей). На черно-белом фото - Василий Тюркеджи. Сейчас информация о рыбаков уточняется", - написал нардеп и опубликовал снимки.

Напомним, в Украине открыли уголовное производство по факту захвата в Азовском море коробля с четырьмя украинскими рыбаками в субботу, 15 февраля.

Как сообщал "Апостроф", Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видео допроса четырех захваченных в Азовском море украинских рыбаков.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Новости партнеров

Читайте также

"Тайна" в пакете и роковой выстрел: за что убили пластического хирурга в Киеве

Украина открыла боевикам направление для танковой атаки, но их потери будут огромными

Между катастрофой МАУ и рейсом MH17 есть одно существенное отличие - основатель Bellingcat

Трагедия с самолетом МАУ: почему Иран ведет себя как Путин в 2014-м

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: