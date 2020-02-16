Появились имена и фото рыбаков, которых Россия захватила в Азовском море

Четверо рыбаков, которых задержала Россия при захвате корабля в Азовском море, жители села Райновка Приморского района Запорожской области.

Об этом сообщает народный депутат Павел Мельник на своей Facebook-странице.

Украинские рыбаки, которые были задержаны в Азовском море - это вероятно Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи и Максим Терехов. Мельник уточнил, что такую информацию получил от жителей Приморского района.

"На фото и видео допроса, обнародованном в СМИ именно Максим Терехов. Это можно утверждать наверняка. (На фото Максим с семьей). На черно-белом фото - Василий Тюркеджи. Сейчас информация о рыбаков уточняется", - написал нардеп и опубликовал снимки.

Напомним, в Украине открыли уголовное производство по факту захвата в Азовском море коробля с четырьмя украинскими рыбаками в субботу, 15 февраля.

Как сообщал "Апостроф", Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видео допроса четырех захваченных в Азовском море украинских рыбаков.